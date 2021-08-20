В Краснодаре прорвало газопровод

Краснодарский край

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20 августа в Краснодаре на улице Домбайской грузовик повредил часть газопровода и началась утечка газа. Сейчас последствия аварии устранили

Информация о происшествии 20 августа появилась днем в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что в районе Восточно-Кругликовской прорвало газопровод. На кадрах видно, что газ вырывается струей из трубы. 

Местные жители рассказали, что на месте работают пожарные. Они перекрыли участок улицы. По словам автора одного из видео, газопровод повредился из-за движения крупных фур по разбитой дороге. Машины цепляли газопровод и в итоге его прорвало.

В инстаграме Единой Диспетчерской Службы сообщили, что авария произошла на подземном газопроводе по улице Домбайская, 7. В 14:30 грузовая машина повредила одну из деталей газопровода на проезжей части дороги. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что авария не повлияла на жизнеобеспечение жителей и отключения газа не было. Специалисты АО «Краснодаргоргаз» занимаются восстановительными работами. 

В 18:00 в телеграм-канале администрации Краснодара рассказали, что аварийная бригада устранила утечку. 

Аварии Газ Краснодар

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