На Кубани снова будут идти дожди из-за фронтальных разделов

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 19 августа

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 19 августа воздух прогреется до 28 ℃ и весь день будет идти дождь. Днем ожидается ветер с порывами до 11 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что 19-21 августа через территорию краю пройдут два фронтальных раздела. Из-за этого на Кубани будут идти кратковременные дожди локального характера. Осадки будут менее интенсивные и не такие продолжительные в сравнении с дождями 13-15 августа.

Напомним, с 12 по 16 августа на Кубани действовал черноморский мезоциклон. В результате сильных осадков затопило многие муниципалитеты края. Из-за наводнений в 14 районах ввели режим ЧС и эвакуировали более 1500 человек.

Кроме того, до 21 августа на Кубани действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.

На реках и водотоках бассейна реки Кубани юго-восточной территории края, реках Черноморского побережья и Адыгеи ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

При этом, в крае сохранится температура воздуха 28-30 ℃ днем и 19-21 ℃ ночью.

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