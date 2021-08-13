В Краснодаре резко ухудшится погода и будет опасный ветер

Напомним, на Кубани обрушился черноморский мезоциклон. Из-за этого 13 и 14 августа в регионе будут ливни с грозой, градом, шквалистый ветер усилится до 23 м/с. Глава Краснодара Евгений Первышов написал в своем телеграме, что в городе тоже резко ухудшится погода.

«Такой ветер — опасное явление. В связи с надвигающейся непогодой, для предупреждения и ликвидации возможных ЧС все экстренные службы уже переведены в режим повышенной готовности», — написал Первышов.