В Краснодаре резко ухудшится погода и будет опасный ветер
На улицы Краснодара 13 августа вышла водооткачивающая техника из-за непогоды
Напомним, на Кубани обрушился черноморский мезоциклон. Из-за этого 13 и 14 августа в регионе будут ливни с грозой, градом, шквалистый ветер усилится до 23 м/с. Глава Краснодара Евгений Первышов написал в своем телеграме, что в городе тоже резко ухудшится погода.
«Такой ветер — опасное явление. В связи с надвигающейся непогодой, для предупреждения и ликвидации возможных ЧС все экстренные службы уже переведены в режим повышенной готовности», — написал Первышов.
Для ликвидации возможных подтоплений на улицах Краснодара дежурят 20 единиц спецтехники и 15 мотопомп. В первую очередь ее направят на участки дорог, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан.
По наблюдениям редакции Юга.ру, около 12:00 в краснодарском поселке Российском начался гром, ливень, дул сильный ветер. Непогода прекратилась также резко, как и началась. В Восточно-Кругликовском микрорайоне примерно в это же время шел сильный ливень около 10 минут, который сменился моросящим дождем. В районе ТРЦ «Красная площадь» дождь и гром наблюдались около получаса. Сейчас по городу дует мощный ветер.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 или 112.
Как писали Юга.ру, ночью от циклона пострадали пять муниципалитетов края, в Крымском районе готовятся к эвакуации, а часть федеральной трассы Новороссийск — Керчь в районе Анапы и Темрюка закрыта. Погода улучшится не раньше 14 августа.