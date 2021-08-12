На побережье Черного моря до 14 августа ожидаются очень сильные дожди, град и смерти из-за мезоциклона. Нет, это не тайфун. И нет, циклон не назвали «Зарема»

Что случилось? 12 августа в соцсетях стала распространятся информация, что на Кубань обрушится страшный циклон. Так, телеграм-канал «Кубань 24: важное» написал, что тропический тайфун может накрыть регион впервые в истории.

«КП-Кубань» предрекла, что тайфун вызовет библейский потоп. А «Новороссийск НЕ Новости» уточнил, что в районе города-героя будет ураганный ветер до 40 м/с, выпадет полугодовая норма осадков.

Однако в краснодарском гидрометцентре опровергли эту информацию, уточнив, что на Кубань надвигается мезоциклон. По словам главного синоптика России Романа Вильфанда, это маленький циклон с большой энергией. РИА «Новости» охарактеризовали мезоциклон «опасным». В свою очередь старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский написал в своем фейсбуке, что циклон действует по принципу тропического шторма: «В отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные!». Паблик «Туподар» со ссылкой на кубанский гидрометцентр написал, что циклон назвали «Зарема».

Есть повод паниковать? По прогнозам синоптиков, из-за мезоциклона в ближайшие двое суток на черноморском побережье пройдут сильные ливневые дожди, смерчи, поднимется уровень воды на реках. Погода наладится только после 14 августа. Портал Юга.ру связался с синоптиками, чтобы узнать, чем природное явление грозит Кубани. «Над Черным морем образовался мезоциклон. В научной литературе их так и называют — «черноморские мезоциклоны». От обычных циклонов они отличаются меньшей обширностью территории — не тысячи километров, а всего сотни. Но интенсивность ветров и осадков все еще очень сильная. Сейчас мезоциклон раскручивается и приближается к черноморскому побережью. Он принесет с собой воздушную массу с сильными осадками, ветром и градом», — сообщил специалист гидрометцентра. Отметим, что официального названия у циклона нет — журналисту это подтвердили в гидрометцентре. Это не тайфун? Начальник отдела краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник рассказал Юга.ру, что в СМИ ошибочно называют циклон тайфуном. «К счастью, это не тайфун — его так просто назвали. Тайфуны преимущественно формируются над Тихим океаном. Наш мезоциклон находится над акваторией Черного моря. Он продолжит смещаться по территории края, из-за этого увеличатся осадки, ухудшится паводковая обстановка. В горной части края активизируют лавины, оползни и сели. Также есть вероятность формирования смерчей у побережья. Сейчас циклон проходит фазу максимального развития. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности», — сказал Колесник. Отметим, что в телеграм-канале «Кубань 24: важное» пост отредактировали и уточнили, что это не тайфун.