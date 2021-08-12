В Отрадненском районе подтопило 35 дворов

Краснодарский край

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В ночь на 12 августа в двух населенных пунктах Отрадненского района эвакуировали 95 человек

Ночью пресс-служба района предупредила местных жителей, что из-за осадков, выпавших в горах Карачаево-Черкесии, может подняться уровень воды в реке Уруп.

Там выставили восемь постов для мониторинга ситуации, районный отдел ГО и ЧС держал связь с метеорологами Карачаево-Черкесии, где берет свое начало река Уруп.

Ночью река вышла из берегов и подтопила 35 придомовых территорий в станице Передовой и хуторе Ильич. В дома вода не зашла.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю рассказали что спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе 8 детей. От размещения во временных пунктах они отказались и остались у родственников. 

Отметим, что в оперштабе Кубани сообщили об эвакуации 95 человек. 

К 6:00 вода с территорий ушла, люди вернулись домой. При необходимости спасатели готовы развернуть три пункта временного размещения, способных принять 450 человек. 

Людей оповещали о подтоплении с помощью сирен и лично. В спасении участвовали 26 человек и 10 единиц спецтехники.

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