В Отрадненском районе подтопило 35 дворов
В ночь на 12 августа в двух населенных пунктах Отрадненского района эвакуировали 95 человек
Ночью пресс-служба района предупредила местных жителей, что из-за осадков, выпавших в горах Карачаево-Черкесии, может подняться уровень воды в реке Уруп.
Там выставили восемь постов для мониторинга ситуации, районный отдел ГО и ЧС держал связь с метеорологами Карачаево-Черкесии, где берет свое начало река Уруп.
Ночью река вышла из берегов и подтопила 35 придомовых территорий в станице Передовой и хуторе Ильич. В дома вода не зашла.
В пресс-службе ГУ МЧС России по краю рассказали что спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе 8 детей. От размещения во временных пунктах они отказались и остались у родственников.
Отметим, что в оперштабе Кубани сообщили об эвакуации 95 человек.
К 6:00 вода с территорий ушла, люди вернулись домой. При необходимости спасатели готовы развернуть три пункта временного размещения, способных принять 450 человек.
Людей оповещали о подтоплении с помощью сирен и лично. В спасении участвовали 26 человек и 10 единиц спецтехники.