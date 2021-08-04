На Кубани подросток залез на вагон грузового поезда и его ударило током

На станции Кавказская в Кропоткине 2 августа 15-летний подросток залез на вагон грузового поезда и получил удар током контактной сети. Его госпитализировали в больницу.

В Западном управлении СК России на транспорте 3 августа сообщили, что начали проверку по факту случившегося. На месте происшествия специалисты осмотрели подвижной состав и провели комплекс необходимых для следствия мероприятий. По результатам проверки будет принято процессульное решение.