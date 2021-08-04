На Кубани подросток залез на вагон грузового поезда и его ударило током
В Кропоткине 2 августа 15-летнего подростка госпитализировали из-за удара током на ж/д станции
На станции Кавказская в Кропоткине 2 августа 15-летний подросток залез на вагон грузового поезда и получил удар током контактной сети. Его госпитализировали в больницу.
В Западном управлении СК России на транспорте 3 августа сообщили, что начали проверку по факту случившегося. На месте происшествия специалисты осмотрели подвижной состав и провели комплекс необходимых для следствия мероприятий. По результатам проверки будет принято процессульное решение.
30 июля, 13:19«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
Интервью с Юрием Сапрыкиным