На Кубани подросток залез на вагон грузового поезда и его ударило током

Краснодарский край

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В Кропоткине 2 августа 15-летнего подростка госпитализировали из-за удара током на ж/д станции

На станции Кавказская в Кропоткине 2 августа 15-летний подросток залез на вагон грузового поезда и получил удар током контактной сети. Его госпитализировали в больницу.

В Западном управлении СК России на транспорте 3 августа сообщили, что начали проверку по факту случившегося. На месте происшествия специалисты осмотрели подвижной состав и провели комплекс необходимых для следствия мероприятий. По результатам проверки будет принято процессульное решение.

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре электричка сбила 12-летнюю девочку. В момент случившегося она была в наушниках. А 18 июня в Сочи поезд сбил 17-летнего подростка. Парень остался жив и получил открытую черепно-мозговую травму. 

Дети Поезда Происшествия

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