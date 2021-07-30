«Уходите, а то всю больницу перебудите». В Ростовской области не приняли в больницу ребенка, который жаловался на рвоту и боль. Он скончался

Ростовская область

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В поселке Ростовской области медсестра прогнала умирающего ребенка и его бабушку из больницы. После смерти мальчика СК возбудил уголовное дело

Как пишет «Блокнот Ростов», трагедия произошла ночью 22 июля в поселке Натальевка Ростовской области, куда восьмилетний Стас поехал отдыхать к бабушке и дедушке.

Мама ребенка Нина Щенникова рассказала, что в тот день позвонила сыну и разговаривала со своей мамой (бабушкой Стаса), всё было хорошо. Около двух часов ночи мальчик проснулся и пожаловался бабушке на сильную головную боль.

Бабушка вывела его на улицу, во двор. Ребенку стало плохо, его начало рвать, а затем он стал кричать от боли. Тогда его решили везти в Натальевскую больницу, которая находилась недалеко от дома.

«Привезли туда, колотили во все двери, окна. Мама схватила какое-то ведро, которое там валялось, била этим ведром. Никто не реагировал. Потом выглянула какая-то женщина, им сказали, что это медсестра. И она их прогнала, сказала: уходите, а то всю больницу перебудите. Мама кричала, просила помочь, а ребенок в тот момент уже терял сознание», — рассказала мама погибшего мальчика.

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Бабушка с дедушкой позвонили в 112, вызвали скорую, подождали, но никто не приехал. Они решили поехать в больницу скорой помощи Таганрога. Там врачи начали реанимировать ребенка, но не смогли спасти его.

После случившегося у 64-летней бабушки отказали ноги, её госпитализировали в Таганрог. Мать мальчика написала заявление в прокуратуру и следственный комитет.

Главврач Натальевской районной больницы Дмитрий Кузнецов рассказал, что в ту ночь бригада скорой помощи, которая базируется в этой больнице, везла в Таганрог роженицу. На месте была только медсестра. 

«Люди начали вызывать скорую помощь, уже стоя у больницы. А потом сами развернулись и поехали в Таганрог — в больницу скорой помощи, а не в детскую, куда бы мы отвезли ребенка. Мы приехали на скорой помощи через 20 минут к больнице в Натальевке, но ребенка уже не было. Вдогонку за ними, конечно, уже не поехали», — сказал главврач.

По его словам, медсестра не может внятно ответить на вопрос, почему она не оказала помощь. Сейчас в больнице проводится проверка. По её итогам будет принято решение об увольнении медсестры.

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В  пресс-службе СУ СК Ростовской области 29 июля сообщили, что ребенка доставили в больницу в состоянии комы. Уголовное дело возбудили по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти.

29 и 30 июля портал Юга.ру попытался связаться с пресс-службой ростовского минздрава, чтобы получить комментарий по ситуации. Но в ведомстве не ответили на звонки и сообщения журналистов.

Дети Здравоохранение Медицина смерть

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