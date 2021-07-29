Главу «Комитета против пыток» ждет суд за участие в «нежелательной» организации

Председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин 29 июля заявил, что возбуждение административного дела против него — это первый шаг к уголовному преследованию

23 июля «Новая газета» сообщила, что на председателя правозащитной организации «Комитет против пыток» (КПП) и члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина возбудили административное дело за участие в деятельности «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП РФ). Протокол на Каляпина составили после жалобы жителя Нижнего Новгорода Ильи Савинова. Ранее он жаловался на участников форума «Свободные люди», давал показания по делу Михаила Иосилевича — настоятеля Храма Летающего Макоронного Монстра (сейчас Иосилевич в СИЗО), а журналистку Ирину Славину, которая совершила самосожжение перед зданием местного МВД, оштрафовали за то, что она назвала Савинова «гандоном».

29 июля пресс-служба «Комитета против пыток» прокомментировала ситуацию. Там рассказали, что затянули с комментарием, потому что были заняты изучением акта экспертного исследования по этому делу. Правозащитники подтвердили, что прокуратура Советского района Нижнего Новгорода постановила возбудить административное дело против Каляпина из-за жалобы Савинова. Экспертизу, которая послужила основанием для возбуждения дела, в «Комитете» назвали абсурдным.

По данным «Новой газеты», Каляпину в вину вменяется сотрудничество с чешской НПО «Человек в беде» (Člověk v tísni). Эта организация признана в 2019 году нежелательной в России. При этом в деле есть скриншоты публикаций с сайта «Комитета» с упоминанием организации в 2015-2017 годах, когда она еще не получила этот статус. Политическую экспертизу в делу провел доцент Нижегородского государственного университета Шмелев.

«Сейчас мы не будем давать комментарии аргументам эксперта, оставим их до суда. Однако вынуждены констатировать грубые логические ошибки и умозаключения настолько абсурдные, насколько это может себе позволить человек, получивший задачу «принести то, не знаю что», но не кандидат наук и преподаватель alma mater многих юристов Комитета против пыток», — отреагировали на экспертизу правозащитники.

Сам Каляпин считает, что протокол против него составили не с целью оштрафовать, а чтобы в дальнейшем возбудить уголовное дело: «Административное дело — это первый шаг к уголовному преследованию. Я понимаю горячее желание некоторых сотрудников правоохранительных органов привлечь меня хоть к какой-нибудь ответственности, хоть за что-нибудь».

В пресс-службе «Комитета против пыток» отметили, что на протяжении 20 лет занимаются правозащитной деятельностью и сотрудничают с российскими и международными организациями, но некоторые из них теперь признаны нежелательными.

«Кто бы мог подумать, что в России 2021 года мы столкнемся с тем, что против помогающих государству НКО будет вестись массированная атака», — отметили правозащитники.⠀ Теперь председателя Игоря Каляпина ждут суд. В пресс-службе «Комитета против пыток» уточнили порталу Юга.ру, что дата судебного заседания еще не назначена.