Во Владикавказе суд вынес приговор полицейским, которые до смерти избили невиновного задержанного
28 июля стало известно, что суд Владикавказа приговорил 10 полицейских по «делу о смерти Цкаева»
Напомним, 39-летнего сотрудника министерства сельского хозяйства и продовольствия Владимира Цкаева задержали во Владикавказе 31 октября 2015 года по подозрению в причинении огнестрельного ранения полицейскому. Через некоторое время его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Как выяснилось позже, к стрельбе в полицейского погибший причастен не был.
В МВД тогда сообщили, что Цкаев сам себе нанес увечья при допросе: упал на колени и бился головой об пол. Затем сотрудники полиции вызвали врачей, и мужчину доставили в больницу. Однако потом это сообщение удалили с сайта МВД по Северной Осетии.
Родственники Цкаева утверждали, что мужчину забили до смерти на допросе. По их словам, его обнаружили недалеко от здания РОВД и доставили в республиканскую клиническую больницу, а оттуда — в морг. При этом родственникам ничего не сообщили.
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2 ноября 2015 года родственники умершего Цкаева устроили митинг у здания МВД с фотографиями изувеченного тела мужчины и потребовали назвать им имена виновных. После разговора с главой МВД Северной Осетии они направились к зданию правительства республики. Бывший руководитель республики пообещал им, что никто из виновных не уйдет от наказания.
28 июля «Такие дела» сообщили, что Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор десяти полицейским по делу о смерти Цкаева. Их признали виновными по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Осужденных взяли под стражу в зале суда.
Алан Хохоев получил 10,5 лет заключения в колонии строгого режима, Георгий Цомаев и Шота Майсурадзе — по 10 лет строгого режима, Сослан Ситохов — 8 лет общего режима, Алан Бигаев — 4 года общего режима. Спартака Бузоева осудили на 3 года общего режима, Олега Дзампаева и Азамата Цугкиева приговорили к 3 годам в колонии-поселении каждого. Владимиру Валиеву и Ацамазу Датиеву назначили по 2,5 года в колонии-поселении.
Как писали Юга.ру, подобная ситуация недавно произошла в Адыгее. 20 июля мужчина рассказал, что его брата до смерти забили в полиции после задержания из-за ссоры с соседями. Он скончался в хирургии из-за множественных разрывов внутренних органов. Расследование этого дела взял на контроль глава республиканского МВД.