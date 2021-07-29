Во Владикавказе суд вынес приговор полицейским, которые до смерти избили невиновного задержанного

Напомним, 39-летнего сотрудника министерства сельского хозяйства и продовольствия Владимира Цкаева задержали во Владикавказе 31 октября 2015 года по подозрению в причинении огнестрельного ранения полицейскому. Через некоторое время его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Как выяснилось позже, к стрельбе в полицейского погибший причастен не был.

В МВД тогда сообщили, что Цкаев сам себе нанес увечья при допросе: упал на колени и бился головой об пол. Затем сотрудники полиции вызвали врачей, и мужчину доставили в больницу. Однако потом это сообщение удалили с сайта МВД по Северной Осетии.

Родственники Цкаева утверждали, что мужчину забили до смерти на допросе. По их словам, его обнаружили недалеко от здания РОВД и доставили в республиканскую клиническую больницу, а оттуда — в морг. При этом родственникам ничего не сообщили.