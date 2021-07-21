В Адыгее после задержания умер мужчина. Его родные считают, что полицейские избили его до смерти

Житель Майкопа заявил, что его брата убили в отделе полиции. 21 июля глава МВД Адыгеи поручил провести служебную проверку

Член Совета по правам человека при главе Адыгеи Валерий Бриних 20 июля написал в своем фейсбуке, что к нему обратился житель Майкопа Алексей Запоржцев, который рассказал, что полицейские до смерти забили его брата Павла. По словам Запорожцева, 17 июля его брат в нетрезвом состоянии поссорился с соседями, а те написали заявление в полицию. Когда приехали полицейские, мужчина уже успокоился и спал, но его все равно доставили в отдел в наручниках. При этом медосвидетельствования и подтверждения опьянения не было. В тот же вечер мужчину доставили в хирургическое отделение горбольницы, где хирург рекомендовал показать его терапевту и не зафиксировал побои. Затем мужчину отвезли обратно в дежурную часть. На следующий день его родителей попросили приехать из-за плохого самочувствия.

Как написал Бриних, из полиции мужчину увезли в больницу на скорой, сам ходить он не мог. Врачи диагностировали множественные разрывы внутренних органов и признаки внутреннего кровотечения. Родителям мужчина сказал, что его избили полицейские. Ночью 20 июля он скончался. «Случившееся стали усиленно заминать, делая вид, что ничего не произошло. В следственном управлении СКР по Адыгее их даже не стали слушать. С трудом удалось добиться приема в республиканской прокуратуре», — написал Бриних. Брат погибшего Алексей Запорожцев рассказал интернет-порталу «Кавказ.Реалии» (входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 05.12.2017 г.), что в отделе к мужчине пустили только жену. Оттуда она вышла с салфетками, которые были в крови. У него была рвота кровью.

Мужчина отметил, что о травмах врачи сообщили только на словах и никаких документов не выдали. Пострадавшему сделали операцию, у него был разорван кишечник. «Когда он находился в больнице, я звонил во все инстанции. В Следственном комитете никто не брал трубку, на месте тоже никого не было. В прокуратуре ответили, что занимаются «более серьезными делами» и посоветовали обратиться по номеру 112, то есть позвонить в полицию, в которой его и избили», — сказал Запорожцев. По данным издания, Валерий Бриних сообщил о случившемся министру здравоохранения. Кроме того, выяснилось, что из больницы исчез труп погибшего.

«Его должны были отвезти для вскрытия на судебно-медицинскую экспертизу, а сегодня родственники узнали, что вскрытия не было, потому что из больницы не доставили труп. Они поехали в городскую больницу, а заведующий хирургическим отделением заверил, что трупа у них тоже нет», — рассказал Бриних. После огласки случившегося в соцсетях, пресс-служба МВД Адыгеи опубликовала комментарий по ситуации. Там сообщили, что министр внутренних дел Адыгеи Иван Бахилов поручил службе собственной безопасности МВД и руководству ОМВД Майкопа провести «тщательную и всестороннюю» служебную проверку.