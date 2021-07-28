Краснодарца, избившего полицейского, отправили под домашний арест
28 июля СК Кубани сообщил, что против краснодарца, который избил полицейского, возбудили уголовное дело по двум статьям
Напомним, в микрорайоне Гидростроителей Краснодара 12 июля произошел конфликт с участием майора Олега Орлова. Судя по видео из соцсетей, мужчина выглядел пьяным и лежал на тротуаре. Его несколько раз ударили авторы ролика, объяснив свой поступок тем, что пьяный полицейский был за рулем своего внедорожника.
СМИ писали, что избивал его сын экс-депутата ЗСК Кубани Руслан Метов. Редакции портала Юга.ру не удалось проверить эту информацию, однако в инстаграме «Записки районного опера» 13 июля появились фотографии спецсообщения начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко, на которых видно фамилию Метова.
Также в документе сказано, что инцидент произошел около 4:00. А в ходе проверки установили, что Метов беспричинно нанес телесные повреждения Орлову и незаконно завладел его служебным удостоверением. В больницу полицейский не обращался и был трезв.
По данным портала 93.RU, в ночь с 11 на 12 июля Метов вместе со своими друзьями смотрел футбольный матч и выпивал в одном из баров Краснодара. В этом же баре отдыхал старший оперуполномоченный Орлов. В баре произошел конфликт, который продолжился на улице Гидростроителей 55/2. Орлов употреблял алкоголь, но не садился за руль.
Вечером 13 июля в МВД рассказали, что задержали мужчину, избившего полицейского, и завели на него уголовное дело. Имя подозреваемого не называлось. Также в полиции сообщили, что Орлов был трезв, а врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника.
Спустя сутки появилось видео допроса задержанного, на котором мужчина признается, что выпил несколько стаканов пива, а во время конфликта толкнул и ударил полицейского.
28 июля в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что краснодарцу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней степени тяжести) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (Похищение важного личного документа). Суд отправил его под домашний арест. Расследование дела продолжается.