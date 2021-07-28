Краснодарца, избившего полицейского, отправили под домашний арест

28 июля СК Кубани сообщил, что против краснодарца, который избил полицейского, возбудили уголовное дело по двум статьям

Напомним, в микрорайоне Гидростроителей Краснодара 12 июля произошел конфликт с участием майора Олега Орлова. Судя по видео из соцсетей, мужчина выглядел пьяным и лежал на тротуаре. Его несколько раз ударили авторы ролика, объяснив свой поступок тем, что пьяный полицейский был за рулем своего внедорожника.

СМИ писали, что избивал его сын экс-депутата ЗСК Кубани Руслан Метов. Редакции портала Юга.ру не удалось проверить эту информацию, однако в инстаграме «Записки районного опера» 13 июля появились фотографии спецсообщения начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко, на которых видно фамилию Метова.

Также в документе сказано, что инцидент произошел около 4:00. А в ходе проверки установили, что Метов беспричинно нанес телесные повреждения Орлову и незаконно завладел его служебным удостоверением. В больницу полицейский не обращался и был трезв.