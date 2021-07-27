Из-за смерти дайвера в Анапе возбудили уголовное дело

В июле в станице Благовещенской погиб турист во время ныряния. Прокуратура проверила дайвинг-клуб, услугами которого воспользовался погибший, и нашла ряд нарушений

Турист воспользовался услугами дайвинг-клубе «Звезда» в станице Благовещенской и погиб во время подводного плавания.

После этого Анапская межрайонная прокуратура выявила, что в заведении нарушены требования безопасности оборудования и подводного снаряжения, отсутствуют инструкции по эксплуатации.

В клубе не проводилось периодическое обслуживание и дезинфекция инвентаря, не проверялась дыхательная система на наличие вредных примесей, не было программы обучения правилам погружения, информации об услугах и действий в аварийных ситуациях. С посетителями клуба не заключались договоры в письменном виде.