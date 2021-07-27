Из-за смерти дайвера в Анапе возбудили уголовное дело
В июле в станице Благовещенской погиб турист во время ныряния. Прокуратура проверила дайвинг-клуб, услугами которого воспользовался погибший, и нашла ряд нарушений
Турист воспользовался услугами дайвинг-клубе «Звезда» в станице Благовещенской и погиб во время подводного плавания.
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После этого Анапская межрайонная прокуратура выявила, что в заведении нарушены требования безопасности оборудования и подводного снаряжения, отсутствуют инструкции по эксплуатации.
В клубе не проводилось периодическое обслуживание и дезинфекция инвентаря, не проверялась дыхательная система на наличие вредных примесей, не было программы обучения правилам погружения, информации об услугах и действий в аварийных ситуациях. С посетителями клуба не заключались договоры в письменном виде.
Также выяснилось, что клуб находится на пляже без разрешения, а его владельцы не заключали договор водопользования.
Прокуратура предъявила иск о запрете деятельности дайвинг-клуба по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка), ст. 7.6 КоАП РФ (Использование водного объекта без документов), ст. 14.5 КоАП РФ (Оказание услуг при отсутствии установленной информации об исполнителе и иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством), ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение права потребителя на получение информации о режиме работы).
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, если они повлекли по неосторожности смерть человека)
Ведется следствие, прокуратура контролирует ход и расследование дела, сообщили 27 июля в пресс-службе надзорного органа.