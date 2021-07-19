В Сочи погиб дайвер

ЧП произошло днем 15 июля в районе устья реки Псезуапсе со стороны пляжа «Чайка», сообщил 18 июля телеграм-канал «ЧП Сочи».

Очевидцы рассказали порталу, что мужчина в возрасте 40–45 лет опустился на шестиметровую глубину, но что-то пошло не так. Заподозрив неладное, отдыхающие обратились к спасателям. Пострадавшего достали из воды, но спасти его не удалось.

19 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили смерть дайвера. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки следователь примет процессуальное решение.