В Сочи погиб дайвер
18 июля стало известно, что в сочинском поселке Лазаревское утонул дайвер
ЧП произошло днем 15 июля в районе устья реки Псезуапсе со стороны пляжа «Чайка», сообщил 18 июля телеграм-канал «ЧП Сочи».
Очевидцы рассказали порталу, что мужчина в возрасте 40–45 лет опустился на шестиметровую глубину, но что-то пошло не так. Заподозрив неладное, отдыхающие обратились к спасателям. Пострадавшего достали из воды, но спасти его не удалось.
19 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили смерть дайвера. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки следователь примет процессуальное решение.
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