В районе Анапы пропала ученая-дайвер, которая изучала дно Черного моря

В Морспасслужбе России 18 июня рассказали о пропаже женщины, которая занималась научными работами в Черном море в районе Анапы

38-летняя пропавшая работает в южном отделе Института океанологии имени Ширшова. Дайвер опускалась в воду с борта судна «Профессор Лонгинов», ей требовалось набрать на дне грунт.

«Когда истек запас воздуха в баллонах, на поверхность не поднялась. Сразу сработала система оповещения, были вызваны спасатели азово-черноморского филиала Морской спасательной службы. В район выдвинулся рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых" с водолазами на борту», — сообщил пресс-секретарь Морспасслужбы РФ Андрей Малов.

Поиски начали вести 17 июня вечером. Сейчас ее ищут недалеко от села Витязево, где наблюдаются сильные подводные течения. Это и могло стать причиной происшествия, написал ТАСС.

Как писали Юга.ру, 15 июня в Сочи сапсерфингист уплыл в открытое море и не смог сам вернуться на сушу.