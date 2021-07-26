В Краснодаре вынесли новое решение по делу замглавы приставов Кубани

Приговор 2020 года был обжалован, и дело снова направили в суд Краснодара. 7 июня Вадиму Барабанщикову назначили новое наказание

Напомним, осенью 2020 года суд Краснодара рассмотрел уголовное дело о мошенничестве против замглавы управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вадима Барабанщикова. Тогда не были известны подробности преступления, а постановление суда не опубликовали. Барабанщикову назначили штраф и уголовное дело прекратили. В январе 2021 года прокуратура обжаловала приговор. Суд отменил постановление судьи Натальи Казанской и вернул дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья незаконно переквалифицировала уголовное дело и в аудиопротоколе одного из заседаний пропала часть записи, сообщил портал «Протокол». В июне завершилось повторное рассмотрение дела. 26 июля «Протокол», который следил за делом с самого начала, изучил оба судебных решения и разобрался в ситуации.

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Согласно данным судьи Натальи Казанской, в декабре 2019 года потерпевшая попросила Барабанщикова помочь купить ей машину. Он взял у нее 200 тыс. рублей, которые должен был потратить на автомобиль, но оставил себе. Потерпевшая потребовала от Барабанщикова вернуть деньги. Барабанщиков вернул ей всю сумму и деньги изъял следователь. Судья Казанская постановила, что Барабащников не мог использовать своё служебное положение, так как не обладал нужными полномочиями и не мог повлиять на исход торгов, хотя о торгах в судебном деле не было сказано. Казанская заменила статью на более лёгкую — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В этом судебном процессе отсутствует версия потерпевшей, а также сказано, что Барабанщиков просто предложил помочь с подбором автомобиля.

В новом рассмотрении дела гораздо больше информации. По данным судьи Андрея Прокопенко, Барабанщиков сам предложил потерпевшей с покупкой автомобиля Toyota Camry 2014 года выпуска за 400 тыс. рублей. Машина якобы была на торгах по продаже изъятого имущества, но на аукционе такой модели не было. Однако, это объясняет, откуда в решении судьи Казанской появилось упоминание торгов. Потерпевшая передала Барабанщикову 200 тыс. рублей. Вторую половину суммы нужно было внести на торгах. Барабанщиков обозначил срок, в который передаст ей автомобиль, но в следующие месяцы избегал потерпевшую и не предоставил реквизиты для перечисления денег или машину.

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