В Сочи руководитель службы судебных приставов незаконно получил более 1 млн рублей соцвыплат

Краснодарский край

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Руководителей одного из районных отделов службы судебных приставов по Сочи стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Силовикам стало известно, что мужчина по поддельной справке о серьезном заболевании длительное время незаконно получал социальные выплаты из Пенсионного фонда РФ. Сумма выплат в общей сложности составила более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество), сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, заявили, что фигуранта дела уволили в июне.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Сочи направили в суд дело против бывшего судебного пристава, которого обвинили в халатности и превышении полномочий при сносе двух многоэтажек.

Пенсии ПФР Сочи Судебные приставы

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