«Я не жил нормальной жизнью всё это время». После 10 лет судебных разбирательств руководителю Центра гигиены и эпидемиологии Кубани вынесли приговор

22 июля вступил в силу приговор руководителю Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае Владимиру Пархоменко. Дело против него возбудили в 2011 году

По данным следствия, в декабре 2011 года руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Владимир Пархоменко потребовал от руководителя одного из структурных подразделений взятку в 1,2 млн рублей. Взамен он пообещал покровительство и продвижение по службе, а также содействие в заключении контрактов с учреждениями допобразования, принадлежащими подчиненному. Пархоменко задержали при получении денег и возбудили уголовное дело. В 2019 году Ленинский суд Краснодара приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности сроком на два года. Пархоменко не признал вину, заявив в суде, что его оговорили. Адвокат Пархоменко обжаловал приговор, дело передали в Адыгею. В 2020 году Судебная коллегия по Верховным делам Адыгеи частично удовлетворила жалобу, в которой защита просила отменить решение и передать дело в суд первой инстанции, а осужденного выпустить под залог. Приговор суда отменили из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства.

В ноябре того же года Майкопский городской суд передал дело в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. В январе 2021 года он отменил решение Верховного суда и передал дело на новое рассмотрение. Весной этого года дело передали в Верховный суд РФ, но там отказали в рассмотрении кассационной жалобы адвоката Пархоменко. В июле 2021 года дело снова вернулось в Верховный суд Адыгеи. Судебное заседание по делу Пархоменко прошло 22 июля. Главврач краснодарской СЭС просил отменить приговор Ленинского суда, изучить его дело более внимательно, провести экспертизы и вынести законное справедливое решение, сообщила «Новая газета Кубани».

«Уже десять лет продолжается этот уголовный процесс, и, оглядываясь на прошедшие годы, я понимаю, что многое уже не вернуть. Не вернуть, наверное, и потраченное мной здоровье, не вернуть загубленную карьеру, не вернуть разрушенную семью и многое другое, что называется жизнью человека. Я не жил нормальной жизнью всё это время, потому что ждал всё это время, что кто-нибудь придет и разберется в моем уголовном деле, ответит на все вопросы, на которые сторона защиты так и не получила ответов [...] Я не знаю, сколько мне Господь Бог еще отвел лет жизни, сколько я смогу еще здесь прожить, выдержать, но я очень прошу вас, чтобы это не был билет в один конец, чтобы я сюда приехал, а обратно уже не вернулся. Я прошу, чтобы была возможность умереть достойно в окружении своих близких и родных», — сказал на суде Пархоменко.