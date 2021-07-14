Многодетные семьи не потеряют право на господдержку при платном обучении детей

Чтобы поддержать многодетные семьи и улучшить их благосостояние, депутаты Заксобрания Краснодарского края изменили законы

14 июля депутаты Законодательного собрания единогласно приняли поправки к законам Краснодарского края «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» и «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей».

Первый замминистра труда и соцразвития края Дмитрий Ирхин напомнил, что региональное законодательство определяет многодетную семью как семью с тремя и более детьми до 18 или до 23 лет, если они обучаются в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджете.

То есть, если ребенок поступил в университет на платной основе, семья теряет статус многодетной, не получает ежегодную выплату на всех детей и не может претендовать на материнский капитал при рождении очередного ребенка.

Поправки предоставили многодетным семьям перечисленные меры господдержки, даже если ребенок учится не бесплатно. На изменения потребуется дополнительно 242,8 млн рублей в 2021–2023 годах.

«Многодетные семьи действительно нуждаются в нашей поддержке. Мы понимаем, что родители «тянулись» из последних сил, чтобы оплачивать обучение ребенка. Несправедливо лишать их выплат», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.