Многодетные семьи не потеряют право на господдержку при платном обучении детей

Краснодарский край

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Чтобы поддержать многодетные семьи и улучшить их благосостояние, депутаты Заксобрания Краснодарского края изменили законы

14 июля депутаты Законодательного собрания единогласно приняли поправки к законам Краснодарского края «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» и «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей».

Первый замминистра труда и соцразвития края Дмитрий Ирхин напомнил, что региональное законодательство определяет многодетную семью как семью с тремя и более детьми до 18 или до 23 лет, если они обучаются в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджете.

То есть, если ребенок поступил в университет на платной основе, семья теряет статус многодетной, не получает ежегодную выплату на всех детей и не может претендовать на материнский капитал при рождении очередного ребенка.

Поправки предоставили многодетным семьям перечисленные меры господдержки, даже если ребенок учится не бесплатно. На изменения потребуется дополнительно 242,8 млн рублей в 2021–2023 годах.

«Многодетные семьи действительно нуждаются в нашей поддержке. Мы понимаем, что родители «тянулись» из последних сил, чтобы оплачивать обучение ребенка. Несправедливо лишать их выплат» подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«Мы постоянно заботимся о решении финансовых и бытовых проблем многодетных семей. Вот и сейчас анализ правоприменительной практики краевого законодательства показал, что семьи оказываются ущемлены из-за формы обучения кого-то из старших детей. Но это несправедливо по отношению ко всем членам семьи, в том числе малолетним. Наш законопроект призван устранить это противоречие» прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Вениамин Кондратьев Дети Законодательство ЗСК Образование Семья Юрий Бурлачко

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