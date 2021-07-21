Россельхознадзор назвал причины массовой гибели рыбы в Карасунском озере Краснодара

Краснодарский край

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21 июля в Россельхознадзоре сообщили, что рыба в Карасунах погибла из-за недостатка кислорода и жары

Напомним, 13 июля в Карасунском озере в районе пересечения улиц Селезнёва и Ставропольской погибла рыба. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что причиной этого могло стать цветение водорослей.

На следующий день специалисты Россельхознадзора взяли пробы воды и биоматериала для анализа. О результатах исследования в пресс-службе ведомства сообщили 21 июля.

Выяснилось, что причиной гибели рыбы могла стать низкая концентрация кислорода в воде при сочетании с температурным режимом.

Кроме того, специалисты установили, что уровень термотолерантных колиформных бактерий в воде (их наличие определяет качество воды и наличие фекальных загрязнений) превышает нормальный показатель на 141 единицу.

«В образце воды выявили бактерий в количестве 241 КОЕ/100 см3 при нормативе не более 100 КОЕ/100 см3 этот показатель превышает допустимый уровень, предусмотренный СанПиН 1.2.3685-21», — сообщили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в конце июня также погибла рыба в Карасунском озере в районе улицы Бородинской. Россельхознадзор занялся исследованием погибших особей, а прокуратура начала проверку. О причинах этого инцидента не сообщалось.

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