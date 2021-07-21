Россельхознадзор назвал причины массовой гибели рыбы в Карасунском озере Краснодара

21 июля в Россельхознадзоре сообщили, что рыба в Карасунах погибла из-за недостатка кислорода и жары

Напомним, 13 июля в Карасунском озере в районе пересечения улиц Селезнёва и Ставропольской погибла рыба. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что причиной этого могло стать цветение водорослей.

На следующий день специалисты Россельхознадзора взяли пробы воды и биоматериала для анализа. О результатах исследования в пресс-службе ведомства сообщили 21 июля.

Выяснилось, что причиной гибели рыбы могла стать низкая концентрация кислорода в воде при сочетании с температурным режимом.