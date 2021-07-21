Россельхознадзор назвал причины массовой гибели рыбы в Карасунском озере Краснодара
21 июля в Россельхознадзоре сообщили, что рыба в Карасунах погибла из-за недостатка кислорода и жары
Напомним, 13 июля в Карасунском озере в районе пересечения улиц Селезнёва и Ставропольской погибла рыба. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что причиной этого могло стать цветение водорослей.
На следующий день специалисты Россельхознадзора взяли пробы воды и биоматериала для анализа. О результатах исследования в пресс-службе ведомства сообщили 21 июля.
Выяснилось, что причиной гибели рыбы могла стать низкая концентрация кислорода в воде при сочетании с температурным режимом.
Кроме того, специалисты установили, что уровень термотолерантных колиформных бактерий в воде (их наличие определяет качество воды и наличие фекальных загрязнений) превышает нормальный показатель на 141 единицу.
«В образце воды выявили бактерий в количестве 241 КОЕ/100 см3 при нормативе не более 100 КОЕ/100 см3 — этот показатель превышает допустимый уровень, предусмотренный СанПиН 1.2.3685-21», — сообщили в ведомстве.
Как писали Юга.ру, в конце июня также погибла рыба в Карасунском озере в районе улицы Бородинской. Россельхознадзор занялся исследованием погибших особей, а прокуратура начала проверку. О причинах этого инцидента не сообщалось.