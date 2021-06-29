В Краснодаре погибла рыба в Карасунском озере

29 июня стало известно, что прокуратура и Россельхознадзор проведут проверку после массовой гибели рыбы в Карасунском округе Краснодара

В паблике «Телетайп Краснодара» 29 июня сообщили, что в Карасунском озере в районе улицы Бородинской массово гибнет рыба. Местные жители предположили, что причиной гибели могла стать травля комаров по распоряжению администрации города.

На видео, опубликованном в паблике, краснодарцы засняли двух мужчин, которые плывут на резиновой лодке и что-то бросают в воду.