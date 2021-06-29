В Краснодаре погибла рыба в Карасунском озере
29 июня стало известно, что прокуратура и Россельхознадзор проведут проверку после массовой гибели рыбы в Карасунском округе Краснодара
В паблике «Телетайп Краснодара» 29 июня сообщили, что в Карасунском озере в районе улицы Бородинской массово гибнет рыба. Местные жители предположили, что причиной гибели могла стать травля комаров по распоряжению администрации города.
На видео, опубликованном в паблике, краснодарцы засняли двух мужчин, которые плывут на резиновой лодке и что-то бросают в воду.
Прокуратура Карасунского округа начала проверку информации о гибели рыбы. К ней привлекут специалистов, рассказали ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.
Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе мэрии Краснодара. Там со ссылкой на департамент городского хозяйства уточнили, что массовая гибель рыбы началась еще до обработки территории от комаров. Специалисты Россельхознадзора исследуют погибшие особи, чтобы определить причины гибели.
Это не первый случай массовой гибели рыбы в Карасунских озерах в Краснодаре. Подобные ситуации фиксировали в 2010, 2011, 2015 и 2017 годах. Тогда мор рыбы связывали с гниением водорослей.