В Краснодаре снова погибла рыба в Карасунском озере

В тот же день на канале администрации Краснодара прокомментировали инциедент. Там рассказали, что по словам специалистов МКУ «Центр озеленения и экологии» рыба могла погибнуть из-за цветения водорослей. 14 июля запланирован отбор проб воды и биоматериала для анализа в лаборатории Россельхознадзора. При отборе будут присутствовать представители общественных организаций и специалисты.

Напомним, это не первый случай массовой гибели рыбы в Карасунском озере в этом году. 29 июня в соцсетях сообщили о подобном случае в районе улицы Бородинской. Специалисты Россельхознадзора занялись исследованием погибших особей, а прокуратура начала проверку.