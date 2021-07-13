В Краснодаре снова погибла рыба в Карасунском озере

Краснодарский край

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13 июля администрация Краснодара прокомментировала массовую гибель рыбы в Карасуне

13 июля телеграм «Типичный Краснодар» сообщил о массовой гибели рыб в Карасунском озере в районе пересечения улиц Селезнёва и Ставропольской.

В тот же день на канале администрации Краснодара прокомментировали инциедент. Там рассказали, что по словам специалистов МКУ «Центр озеленения и экологии» рыба могла погибнуть из-за цветения водорослей. 14 июля запланирован отбор проб воды и биоматериала для анализа в лаборатории Россельхознадзора. При отборе будут присутствовать представители общественных организаций и специалисты.

Напомним, это не первый случай массовой гибели рыбы в Карасунском озере в этом году. 29 июня в соцсетях сообщили о подобном случае в районе улицы Бородинской. Специалисты Россельхознадзора занялись исследованием погибших особей, а прокуратура начала проверку.

Краснодар Происшествия Россельхознадзор Рыболовство

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В Краснодаре снова погибла рыба в Карасунском озере
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