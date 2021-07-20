Адыгейский сыр нашли гниющим в реке. Владельцы молзавода назвали случившееся провокацией

Жители хутора Тамбовский в Адыгее нашли десятки голов сыра в горной реке. Рассказываем, что случилось

«Посмотрите, что творится со старым руслом реки Фарс, которое прилегает к молзаводу. Оно уже много лет затухшее и в него сливаются отходы. Вонь стоит вокруг невыносимая», — сообщил подписчик паблику.

18 июля в администрации Гиагинского района сообщили о проведении проверки по факту обнаружения в реке сыра.Там сказали, что объем молочной продукции, попавшей в реку, был небольшим и не представляет угрозы для экологии. Также в пресс-службе сообщили, что река и прибрежная полоса полностью очищены.

Однако после отчета администрации местные жители все еще находят сыр в реке, сообщил «ЧП Майкоп».