Адыгейский сыр нашли гниющим в реке. Владельцы молзавода назвали случившееся провокацией

Адыгея

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Жители хутора Тамбовский в Адыгее нашли десятки голов сыра в горной реке. Рассказываем, что случилось

17 июля инстаграм-аккаунт «ЧП Майкоп» опубликовал фотографии большого количества адыгейского сыра в русла реки Фарс. Жители хутора Тамбовский отмечают неприятный запах от гниющих продуктов. 

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«Посмотрите, что творится со старым руслом реки Фарс, которое прилегает к молзаводу. Оно уже много лет затухшее и в него сливаются отходы. Вонь стоит вокруг невыносимая», — сообщил подписчик паблику.

18 июля в администрации Гиагинского района сообщили о проведении проверки по факту обнаружения в реке сыра.Там сказали, что объем молочной продукции, попавшей в реку, был небольшим и не представляет угрозы для экологии. Также в пресс-службе сообщили, что река и прибрежная полоса полностью очищены. 

Однако после отчета администрации местные жители все еще находят сыр в реке, сообщил «ЧП Майкоп».

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На следующий день издание «КП Кубань» связалось с владельцами молочного завода «Гиагинский». На предприятии случившееся назвали провокацией. 
«Это диверсия против нашего завода со стороны злоумышленников», — сообщили журналистам представители завода.

Адыгейский сыр Продукты питания Происшествия Экология

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