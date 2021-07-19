Художник нарисовал карикатуру про цветение водорослей в Анапе

Краснодарский край

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18 июля краснодарский художник выложил арт про туристов, приехавших на позеленевшее побережье Анапы

Напомним, в море под Анапой зацвели водоросли. Растения начали цвести из-за высокой температуры, а побережье и вода останутся зелеными до августа.  

Краснодарский художник Алексей Рыженко выложил в своем инстаграме карикатуру про водоросли в Анапе. Рыженко пошутил, что для туристов отдых на море может приобрести «уникальный оттенок».

«Пусть этот момент никому не портит настроение», — прокомментировал художник.

Юга.ру писали, что Рыженко создал серию артов «хуманизация» с людьми, изображающими микрорайоны Краснодара. Он изобразил микрорайоны Черемушки, Славянский, Центральный и район сельскохозяйственного института (КубГАУ). Позже Рыженко показал, как могли бы выглядеть ЮМР, ГМР, ФМР и другие микрорайоны Краснодара в человеческом облике.

Кроме того, Рыженко нарисовал серию скетчей, на которых изобразил запоминающиеся здания Краснодара в образе женщин.

Анапа Искусство Краснодар Художники

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