Две молодые девушки пропали в реке Кубани за сутки

Утром 17 июля трагедия произошла в Юбилейном микрорайоне, близ Рождественского парка. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара, в 09:59 на номер оперативного отдела ПАСС «Служба спасения» поступил вызов. В реке недалеко от улицы 70 лет Октября купалась группа подростков. Девочка возрастом 12-13 лет начала тонуть, звать на помощь, а потом пропала из виду. Поисковые работы начались в 10:19, в них приняли участие сотрудники Службы спасения, МЧС, всего 23 человека, в том числе три водолаза, и 8 единиц техники.

По данным пресс-службы УМВД по Краснодару, четыре несовершеннолетних девушки были на пляже в сопровождении крестного одной из них, мужчины возрастом 51 год. В момент происшествия в воде находились две подруги. Когда они начали звать на помощь, в воду кинулось несколько очевидцев. Они смогли спасти девочку 13 лет, ученицу пятого класса. Вторая девушка, семиклассница, уже находилась под водой. Присутствовавшие ныряли и пытались спасти ее, им это не удалось из-за сильного течения. Девушку так и не нашли. Ей было 14 лет. Она росла в неполной семье, ее воспитывал отец, который состоял на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.

На месте трагедии установлена табличка, запрещающая купание. Всего на этом участке берега реки их около десяти. Несмотря на это, там регулярно купаются и дети, и взрослые. Пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что на матерей трех девочек, оставшихся в живых, составили административные протоколы «в связи с ненадлежащим воспитанием и контролем за своими детьми». Родители знали о том, что дети собираются купаться, но не беспокоились о них, так как рассчитывали, что присутствующий взрослый обеспечит их безопасность.

После случившегося этот район берега реки патрулируют полицейские, в том числе конные, и сотрудники городской администрации.

Полиция призывает всех жителей и гостей Краснодара не допускать купания в городских водоемах, особенно в местах с сильным течением.