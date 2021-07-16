В Краснодаре немного сдвинут подстанцию для новой трамвайной ветки из-за конфликта с заводом «Каскад»

В мэрии Краснодара 16 июля сообщили, что договорились с руководством завода «Каскад» и сдвинули на 50 метров место расположения подстанции для новой трамвайной линии

Новую трамвайную ветку на улице Московской от Солнечной до Метальникова начали строить в январе. Протяженность линии — 5,47 км. Там будет пять остановок, два подземных перехода, диспетчерский пункт на Метальникова и разворотное кольцо около ТЦ «Стрелка». Новости о том, как продвигалось строительство, можно найти здесь .

2 июля лидер общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук сообщила, что между администрацией города и руководством завода «Каскад» возник конфликт из-за строительства линии. Дело в том, что тяговая подстанция, согласно утвержденному проекту, должна находиться на муниципальной парковке около здания завода.

«Изучив документацию, я с удивлением узнала, что подстанция — это не некий большой короб с начинкой, а фактически целое здание площадью порядка 90 квадратных метров, высотой 3, 74 метра. Давайте поставим себя на место руководства оборонного предприятия. Что бы сделали вы? Естественно, воспротивились бы подобному соседству из соображений безопасности режимного предприятия», — объяснила Репещук позицию предприятия в своем телеграм-канале .

«Если это будет одобрено экспертами — мы, безусловно, пойдем навстречу предприятию. Если нет — вопросы будут исчерпаны, и мы приступим к строительству на том месте, которое запланировано», — заявил мэр.

16 июля в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что администрация договорилась с руководством завода. Подстанцию установят неподалеку от второго выезда с территории предприятия, а не вблизи парковки. Глава города Евгений Первышов заявил, что властям было «не принципиально сдвинуться на 50 метров».

«Мы пошли навстречу, хотя никаких обоснованных требований и фактов, что объект угрожает деятельности предприятия, не представлено. Но мы всегда готовы на конструктивный диалог и компромисс, когда есть альтернативные мнения жителей или руководителей предприятий города. Для нас не принципиально сдвинуться на 50 метров. Подстанция уже в пути, мы ждём заключения от экспертов по новому месту размещения», — отметил в своем телеграм-канале мэр.