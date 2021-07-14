В Анапе женщина, которая обвинила местного жителя в домогательствах к ее сыну, записала видео с извинениями
13 июля жительница Анапы извинилась перед мужчиной, которого ранее обвинила в домогательстве к ее 11-летнему сыну
Напомним, 30 мая жительница Анапы сообщила, что ее 11-летний сын Роберт катался на самокате в станичном парке, когда к нему подошел незнакомец. По словам женщины, тот затащил ребенка в машину, предлагал деньги и трогал его за руки и ноги. Мальчик смог вырваться и убежать, а мужчину поймали и вызвали полицию. В видео, котором тогда записала женщина, она рассказала, что выяснила, где живет нападавший и как его зовут.
13 июля в своем инстаграме женщина выложила пост, в котором опровергла обвинения и принесла извинения. Она записала видео, где рассказала, что сведения о домогательстве не соответствуют действительности, порочат честь и репутацию Артака Мкртчана. В комментариях женщина написала, что мужчина прошел проверку на полиграфе.
«Я очень остро, как любая мать, восприняла слова сына на тот момент, высказалась, о чем в дальнейшем пожалела», — сказала женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 14 июля журналисту портала Юга.ру подтвердили, что во время проверки информация о домогательстве не подтвердилась.