На Ейском шоссе Краснодара произошло массовое ДТП

Краснодарский край

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В Краснодаре 30 июня на Ейском шоссе столкнулись из три автомобиля, а два из них — врезались потом в забор

ДТП произошло около 11:00. Видео аварии разместили очевидцы в пабликах города.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, 37-летний водитель автомобиля Honda Fit не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшемся автомобилем Hyundai. После этого мужчина врезался в еще одну иномарку Hyundai. Двое участников ДТП наехали на металлическое ограждение.

По предварительным данным, никто не пострадал. Одному из участников аварии оказали разовую медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Как писали Юга.ру, на Кубани утром 30 июня произошло несколько ДТП. Так, в Краснодаре машина скорой помощи врезалась в легковушку, пострадали оба водителя и фельдшер. А в станице Новомышастовской в массовой аварии погибли пять человек.

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На Ейском шоссе Краснодара произошло массовое ДТП
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