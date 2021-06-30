На Ейском шоссе Краснодара произошло массовое ДТП

В Краснодаре 30 июня на Ейском шоссе столкнулись из три автомобиля, а два из них — врезались потом в забор

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, 37-летний водитель автомобиля Honda Fit не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшемся автомобилем Hyundai. После этого мужчина врезался в еще одну иномарку Hyundai. Двое участников ДТП наехали на металлическое ограждение.

По предварительным данным, никто не пострадал. Одному из участников аварии оказали разовую медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка.