На Ейском шоссе Краснодара произошло массовое ДТП
В Краснодаре 30 июня на Ейском шоссе столкнулись из три автомобиля, а два из них — врезались потом в забор
ДТП произошло около 11:00. Видео аварии разместили очевидцы в пабликах города.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, 37-летний водитель автомобиля Honda Fit не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшемся автомобилем Hyundai. После этого мужчина врезался в еще одну иномарку Hyundai. Двое участников ДТП наехали на металлическое ограждение.
По предварительным данным, никто не пострадал. Одному из участников аварии оказали разовую медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка.
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