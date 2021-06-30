На Кубани пять человек погибли в ДТП с тремя легковушками

Утром 30 июня в Красноармейском районе произошло массовое ДТП, в котором погибли пять человек

ДТП произошло напротив птицефабрики в станице Новомышастовской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla ехал со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2112 (LADA). Также в ДТП попал автомобиль Hyundai Accent, двигавшийся во встречном направлении.

В аварии погибли четыре человека, которые ехали в LADA, и водитель Toyota.

В МВД сообщили, что еще двух пострадавших экстренно доставили в Центральную районную больницу Славянск-на-Кубани. По информации прокуратуры, госпитализировали одну пассажирку отечественного автомобиля.

Полицейские проводят проверку по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход и результаты проверки взяла под контроль краевая прокуратура.

Обновлено в 11:25. В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что в ДТП погибли 41-летний водитель иномарки, 23-летний водитель ВАЗ и трое его пассажиров. В больницу госпитализировали 60-летнюю пассажирку ВАЗ и 37-летнюю пассажирку Hyundai. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).