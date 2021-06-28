На Кубани обещают жару и дожди с грозами

Краснодарский край

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Синоптики обещают грозу и дождь на 28-29 июня в Краснодарском крае

На начало недели Краснодарский гидрометцентр прогнозирует переменную облачность и кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре днем воздух прогреется до 30 °С, ночью температура опустится до 18 °С. 

По краю синоптики также обещают грозу, а 29 июня сильный дождь в отдельных регионах. Ветер 5-10 м/c, днем местами порывы до 14 м/c. Ночью и утром может быть туман.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность с кратковременным дождем и грозами, днем температура составит 25-30 °С и 18-23 °С ночью. На Азовском побережье воздух днем прогреется до 32 °С, а ночью опустится не ниже 18 °С. 

Также 28 июня по всему краю кроме Сочи действует штормовое предупреждение. Ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/c. Спасатели советуют воздержаться от выхода в море и экскурсий в горной местности.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 28 июня индекс ультрафиолета составит 3, а 29-го поднимется до 9. 

Напомним, 26 июня из-за дождей затопило поселок Южный Белореченского района. Сильные дожди были также в Анапе и Апшеронском районе.

Погода Штормовые предупреждения

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