В ейском онкодиспансере медики похитили дорогостоящие лекарства для льготников на 3,5 млн рублей

Установлено, что медики выписывали поддельные рецепты на имя пациентки диспансера. Таким образом с 2016 по 2019 год они получали дорогостоящие лекарственные противоопухолевые гормональные лекарства «Кадсила» и «Фемара». Эти препараты пациентка не получала — медики забирали их себе и распоряжались по своему усмотрению. Ущерб составил более 3,5 млн рублей, сообщили 7 августа в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.