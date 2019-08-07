В ейском онкодиспансере медики похитили дорогостоящие лекарства для льготников на 3,5 млн рублей
В Ейске ФСБ выявило, что сотрудники Онкологического диспансера № 4 незаконно получали дорогие лекарства для льготников
Установлено, что медики выписывали поддельные рецепты на имя пациентки диспансера. Таким образом с 2016 по 2019 год они получали дорогостоящие лекарственные противоопухолевые гормональные лекарства «Кадсила» и «Фемара». Эти препараты пациентка не получала — медики забирали их себе и распоряжались по своему усмотрению. Ущерб составил более 3,5 млн рублей, сообщили 7 августа в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Против сотрудников онкодиспансера возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Устанавливаются обстоятельства преступления.
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