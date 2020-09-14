На Кубани осудили врача районной больницы за хищение бюджетных денег

Заведующая терапевтическим отделением ЦРБ Гулькевичского района на протяжении нескольких месяцев брала с пациентов плату за стационарное лечение в палате повышенной комфортности. При этом деньги она оставляла себе, в кассу МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района» они не поступали.

Женщина распорядилась ими по своему усмотрению. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организаций).