На Кубани осудили врача районной больницы за хищение бюджетных денег
14 сентября СК рассказал об уголовном деле в отношении врача районной больницы Гулькевичей
Заведующая терапевтическим отделением ЦРБ Гулькевичского района на протяжении нескольких месяцев брала с пациентов плату за стационарное лечение в палате повышенной комфортности. При этом деньги она оставляла себе, в кассу МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района» они не поступали.
Женщина распорядилась ими по своему усмотрению. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организаций).
14 сентября в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что Гулькевичский районный суд рассмотрел дело. Врач не признала вину, однако обвинение привело в качестве доказательств показания потерпевшего и данные от свидетелей.
Суд признал ообвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с управлением в бюджетных организациях, в течение трех лет. Также с врача взыскали сумму ущерба, который она нанесла больнице.
Читайте также
Фотограф из Краснодара снимает обнаженных женщин в бодипозитивном проекте