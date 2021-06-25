В Краснодаре за нападение на школьниц задержали главу винодельни «Легенда Крыма»

СК Кубани сообщил 25 июня о задержании 50-летнего мужчины из Москвы, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Напомним, в Краснодаре 18 июня на лестничной площадке многоэтажного дома по улице Ставропольской мужчина напал на двух девочек 11 и 12 лет. Он совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Следователям удалось установить личность мужчины и задержать его. Им оказался 50-летний житель Москвы. Издания LIFE и «Комсомольская правда» сообщили, что речь идет про генерального директора винодельческой компании «Легенда Крыма» Михаила Штырлина. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По данным следствия, вечером 10 июня мужчина заставил двух школьниц пройти с ним в подъезд, где совершил преступление сексуального характера. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение преступления против половой неприкосновенности малолетних). Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается,сообщили 25 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.