В Краснодаре за нападение на школьниц задержали главу винодельни «Легенда Крыма»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

СК Кубани сообщил 25 июня о задержании 50-летнего мужчины из Москвы, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Напомним, в Краснодаре 18 июня на лестничной площадке многоэтажного дома по улице Ставропольской мужчина напал на двух девочек 11 и 12 лет. Он совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Читайте также:

Следователям удалось установить личность мужчины и задержать его. Им оказался 50-летний житель Москвы. Издания LIFE и «Комсомольская правда» сообщили, что речь идет про генерального директора винодельческой компании «Легенда Крыма» Михаила Штырлина. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По данным следствия, вечером 10 июня мужчина заставил двух школьниц пройти с ним в подъезд, где совершил преступление сексуального характера. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение преступления против половой неприкосновенности малолетних). Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается,сообщили 25 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что в конце мая в Краснодаре задержали мужчину, который преследовал 10‑летнюю девочку в подъезде. Против него возбудили уголовное дело. Позже другой мужчина завел двух школьниц на территорию детсада и совершил преступление сексуального характера.

Дети Краснодар Преступления против детей Следственный комитет

Новости

В Краснодаре открылась выставка натюрмортов «Тихая жизнь»
В Краснодаре загорелась машина скорой помощи
В Краснодаре за нападение на школьниц задержали главу винодельни «Легенда Крыма»
Интернет-пользователи потребовали возбудить уголовное дело против губернатора Кондратьева из-за новых ограничений на курортах Кубани
Власти Краснодара объяснили, как будет устроен магистральный троллейбусный маршрут
Зачем нужны парклеты на улице Красноармейской? Объяснила главный архитектор Краснодара

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Вчера, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
Сегодня, 11:14
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
И что подготовила «Типография» вместе с ИКЕА
Выше уровень — больше кешбэка
Сегодня, 09:03
Выше уровень — больше кешбэка
В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Реклама на портале