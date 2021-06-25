На улице Южной Краснодара провалился асфальт из-за прорыва канализации

Провал грунта и асфальтобетонного покрытия произошел на улице Южной, 18. Там выставили ограждение и запретили движение транспорта на участке от Песчаной до Заводской. Проехать можно по параллельным улицам.

Земля обвалилась из-за прорыва на сетях канализации ООО «Краснодар Водоканал». В провал постоянно попадала вода, что вызвало обрушение стен траншеи. Вода разрушила подушку сети отопления и горячего водоснабжения.

Во время обвала повредились четыре трубопровода тепловой сети АО «АТЭК», один из них прорвало, а остальные серьезно деформировались. Из-за этого приостановлена подача горячей воды от котельной на улице Южной, 11.

Подрядная организация выполняет аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара 25 июня.