На улице Южной Краснодара провалился асфальт из-за прорыва канализации

Краснодарский край

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25 июня на улице Южной Западного округа Краснодара из-за прорыва канализации обвалился асфальт на проезжей части

Провал грунта и асфальтобетонного покрытия произошел на улице Южной, 18. Там выставили ограждение и запретили движение транспорта на участке от Песчаной до Заводской. Проехать можно по параллельным улицам.

Земля обвалилась из-за прорыва на сетях канализации ООО «Краснодар Водоканал». В провал постоянно попадала вода, что вызвало обрушение стен траншеи. Вода разрушила подушку сети отопления и горячего водоснабжения.

Во время обвала повредились четыре трубопровода тепловой сети АО «АТЭК», один из них прорвало, а остальные серьезно деформировались. Из-за этого приостановлена подача горячей воды от котельной на улице Южной, 11.

Подрядная организация выполняет аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара 25 июня.

Напомним, подобная ситуация 19 марта случилась в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Грунт обвалился на перекрестке улиц Кожевенной и Каляева. Из-за этого все троллейбусы № 8 отправили в депо, а маршрутка № 95 стала ходить по другому маршруту. 20 марта перекресток закрыли. Движение общественного транспорта восстановили спустя месяц.

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На улице Южной Краснодара провалился асфальт из-за прорыва канализации
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