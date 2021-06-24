Преступник, сбежавший из тюрьмы в Адыгее, совершил в Краснодаре три преступления

Преступник, который сбежал из колонии Адыгеи в конце мая, успел совершить три грабежа в Краснодаре

Напомним, 21 мая из колонии в Адыгее сбежал 29-летний преступник Алексей Браскунов. Он отбывал наказание в колонии строгого режима за грабеж. Раньнее его неоднократно судили. 30 мая полицейские Анапы задержали его на одной из улиц города-курорта.

За два дня побега осужденный совершил три преступления в Краснодаре, сообщил портал 93.RU.