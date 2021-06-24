Преступник, сбежавший из тюрьмы в Адыгее, совершил в Краснодаре три преступления
Преступник, который сбежал из колонии Адыгеи в конце мая, успел совершить три грабежа в Краснодаре
Напомним, 21 мая из колонии в Адыгее сбежал 29-летний преступник Алексей Браскунов. Он отбывал наказание в колонии строгого режима за грабеж. Раньнее его неоднократно судили. 30 мая полицейские Анапы задержали его на одной из улиц города-курорта.
За два дня побега осужденный совершил три преступления в Краснодаре, сообщил портал 93.RU.
Начал он с похищения телефона — попросил у прохожего позвонить и скрылся. После этого он продал смартфон другому прохожему. Полицейские нашли устройство и вернули хозяину.
Затем Браскунов попытался вырвать сумку у женщины на улице, но у него не получилось и он сбежал. По всем случаям возбудили уголовные дела, сбежавший заключенный дал показания полиции.
Как писали Юга.ру, в 2019 году на Кубани разыскивали особо опасного преступника, который сбежал из-под конвоя в Армавире. Он проходил по делу об убийстве.