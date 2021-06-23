В детском лагере Анапы школьники нашли в еде червей

22 июня Роспотребнадзор и прокуратура устроили проверку в детском лагере «Жемчужина России» в Анапе, где дети жаловались на червей и мух в еде

Дети из Екатеринбурга, которые отдыхают в лагере «Жемчужина России» в Анапе, стали массово жаловаться на некачественное питание. Они рассказали, что в еде попадаются черви, мухи, крупы дают недоваренными, а котлеты — сырыми, сообщил портал Е1.RU. Екатеринбурженка Наталья Козлова рассказала журналистам, что на ужин детям как-то дали бургер с сырыми котлетами, а её сыну приходится питаться печеньем из магазина на территории лагеря. Кроме питания школьники столкнулись с другими проблемами. Они пожаловались, что в лагере не работают душевые кабины, а вода в них стоит на полу.

После публикации в СМИ уральские власти пообещали проверить лагерь. Также проверку хотел провести координатор проектов «Поезд здоровья» и «России важен каждый ребенок», зампредседателя свердловского Заксобрания Владимир Власов. Между тем, накануне в инстаграме лагеря заявили, что питание у детей комплексное, сбалансированное, пятиразовое, строго соблюдается время между приемами пищи (не более 4-х часов): «Согласно нормам, предусмотренным СанПиН 2.4.4.3155–13, по утвержденному руководителем санатория специально разработанному 14-дневному меню, в соответствии с санитарными правилами и нормами, под строгим контролем диетврача, с учетом соблюдения суточных норм питания и возраста детей, предполагающее широкий, ежедневно меняющийся набор блюд».

Также в инстаграме опубликовали видео, в котором дети и сотрудники «Жемчужины России» рассказывают о питании. Однако родители назвали ролик постановочным и не соответствующим действительности.

В комментариях под видео родители продолжили жаловаться, что детей кормят испорченной едой и потребовали объяснений.

При этом журналистам E1.RU не удалось связаться с руководством лагеря, а в приемной сообщили, что смогут ответить только на письменную претензию родителей. Редакция портала Юга.ру 23 июня также пыталась получить комментарий администрации санатория, однако ничего не вышло. При этом в пресс-службе краевого Роспотребнадзора порталу Юга.ру рассказали, что 22 июня специалист ведомства совместно с прокуратурой Анапы и главным санитарным врачом города-курорта были в лагере с проверкой. Подводятся предварительные итоги проверки, о результатах которых пообещали сообщить позднее.