В Новороссийске из рыболовных сетей спасли дельфинов

В Новороссийске 21 июня волонтеры спасли из рыболовных сетей трех дельфинов

О том, что дельфины застряли в рыболовных сетях, в Центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщили очевидцы. Три афалины не могли выбраться из ловушки самостоятельно. Их спасли волонтеры. Руководитель Центра «Дельфа» Татьяна Белей рассказала 22 июня порталу Юга.ру, что сети представляют собой своеобразные лабиринты, в которые дельфины иногда попадают, но не всегда могут выбраться самостоятельно и начинают нервно себя вести.

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В таких ситуация сотрудники Центра сначала обращаются к пограничникам, которые связываются с владельцем сетей и просят принять меры. Хозяин сетей отказался приехать на место и волонтеры самостоятельно выпустили животных в море. «Такие сети не очень опасные. Дельфины могут там дышать, плавать, но выбраться самостоятельно у них не получается. Всех животных вчера спасли. Сети не повредили», — сказала Белей. В пресс-службе природоохранной прокуратуры по Краснодарскому краю сообщили, что после попадания дельфинов в сеть организовали проверку.

Напомним, в июне в Крыму отдыхающие спасли дельфиненка, который застрял на мелководье. Сильные волны выбросили его на берег и не давали вернуться обратно в море.