В Крыму отдыхающие спасли дельфиненка
В Севастополе 15 июня спасли дельфиненка, застрявшего на мелководье
В Севастополе 15 июня отдыхающие спасли дельфиненка, который застрял на мелководье. Сильные волны выбросили его на берег и не давали вернуться обратно в море.
Несколько часов сотрудник МЧС держал его на руках в воде, а неравнодушные люди организовали бассейн с пресной водой и укрывали его от солнца, чтобы у дельфина не произошло обезвоживание, сообщили РИА «Новости».
Дельфиненка осмотрели волонтеры крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «безмятежное море». Ему поставили укол успокоительного и забрали для дальнейшего наблюдения.
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