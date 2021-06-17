В Крыму отдыхающие спасли дельфиненка

В Севастополе 15 июня отдыхающие спасли дельфиненка, который застрял на мелководье. Сильные волны выбросили его на берег и не давали вернуться обратно в море.

Несколько часов сотрудник МЧС держал его на руках в воде, а неравнодушные люди организовали бассейн с пресной водой и укрывали его от солнца, чтобы у дельфина не произошло обезвоживание, сообщили РИА «Новости».

Дельфиненка осмотрели волонтеры крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «безмятежное море». Ему поставили укол успокоительного и забрали для дальнейшего наблюдения.