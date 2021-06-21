В загоревшемся автобусе в Туапсинском районе были дети из Краснодара

Напомним, утром 21 июня на трассе Дружба — Сочи столкнулись два автобуса, которые перевозили детей из детского лагеря в поселке Ольгинка. Они ехали в колонне и, предположительно, у одного из них отказали тормоза. После столкновения один из автобусов загорелся.

В Туапсинскую районную больницу № 2 с ушибами и ссадинами попали 15 детей, а также водитель. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Никто из пострадавших ожоги не получил, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Всего в момент ДТП в автобусах находились 62 ребенка. Оказалось, что в ДТП попали дети из Краснодара, которые возвращались в город с отдыха. Об этом рассказал в своем телеграме глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, колонна из 10 автобусов двигалась в сопровождении ГИБДД. Группа была зарегистрирована и передвигалась с соблюдением всех необходимых требований к детским перевозкам.