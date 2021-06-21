В загоревшемся автобусе в Туапсинском районе были дети из Краснодара
Мэр Краснодара рассказал подробности аварии со сгоревшим детским автобусом утром 21 июня в Туапсинском районе. СК возбудил уголовное дело
Напомним, утром 21 июня на трассе Дружба — Сочи столкнулись два автобуса, которые перевозили детей из детского лагеря в поселке Ольгинка. Они ехали в колонне и, предположительно, у одного из них отказали тормоза. После столкновения один из автобусов загорелся.
В Туапсинскую районную больницу № 2 с ушибами и ссадинами попали 15 детей, а также водитель. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Никто из пострадавших ожоги не получил, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Всего в момент ДТП в автобусах находились 62 ребенка. Оказалось, что в ДТП попали дети из Краснодара, которые возвращались в город с отдыха. Об этом рассказал в своем телеграме глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, колонна из 10 автобусов двигалась в сопровождении ГИБДД. Группа была зарегистрирована и передвигалась с соблюдением всех необходимых требований к детским перевозкам.
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Транспорт был заказан у перевозчика, имеющего необходимые документы на право перевозки детей. Кроме того, перед перевозкой были уведомлены органы ГИБДД. Выезд был зарегистрирован в ЕДДС. Все сопровождающие были проинструктированы.
«Дети будут находится в больнице до окончания обследования. После того, как медики дадут заключение на возможность продолжить путь домой, ребята будут возвращены в Краснодар. За ними направлен дополнительный транспорт [...] Даже не могу представить, как сейчас переживают родители и не находят себе место. Поэтому, если они захотят приехать к детям в больницу, мы готовы оперативно их туда доставить», — написал Первышов.
После ДТП следственный отдел по Туапсе возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.