В Туапсинском районе загорелся автобус с детьми после ДТП

Утром 21 июня в Туапсинском районе столкнулись два автобуса, после чего один из них загорелся

Источник «Кубанских новостей» в оперативных службах уточнил, что загорелся автобус, который перевозил детей из пансионата «Шахтинский текстильщик».

ДТП произошло около поселка Новомихайловка на трассе Е97 Джубга — Сочи. Столкнулись два автобуса, которые двигались в попутном направлении. После аварии один из них загорелся.

В 9:37 на место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что горит автобус на площади 12 кв. метров. Спустя две минуты огонь локализовали, а в 9:49 полностью потушили и ликвидировали последствия пожара.

На вызове работали 25 человек и 9 единиц спецтехники. Информация о пострадавших уточняется, их доставляют в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации РИА «Новости», в ДТП пострадали девять человек, восемь из них — дети.

Обновление: В 11:30 в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что ДТП произошло на 23-м км трассы Дружба — Сочи во время перевозки детей из детского лагеря в поселке Ольгинка. Столкнулись автобусы Volvo и MAN. Они ехали в колонне и, предположительно, у одного из них отказали тормоза.

В больницу доставили 15 детей и водителя. Всего в момент ДТП в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих.