Следователи задержали подозреваемого в убийстве в Краснодаре, когда он пытался сбежать в Москву

Краснодарский край

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20 июня СК Кубани сообщил о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в Краснодаре

Напомним, накануне в Краснодаре на пересечении улиц Ямальской и Командорской произошёл конфликт между групп граждан. В ходе него удар ножом в грудь получил 31-летний мужчина. Злоумышленник скрылся с места преступления. Следователи возбудили уголовное дело.

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20 июня в СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 21-летний приезжий. Мужчина хотел скрыться в Москве, но следователи задержали его по пути следования в Ростовской области. Он признал свою вину.

В ближайшее время мужчине собираются избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Юга.ру писали, что во дворе ЖК «Панорама» компания молодых людей устроила стрельбу. На место происшествия направили наряд ППС. На момент приезда сотрудников полиции молодых людей не оказалось. 

Краснодар Следственный комитет смерть Убийство

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