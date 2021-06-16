На Кубань придут сильные дожди с грозой и градом, а на Азовское море — шторм
МЧС Кубани объявило на 16-17 июня штормовое предупреждение по восточной половине Азовского моря, но погода испортится во всем регионе
В Краснодарском крае 16-17 июня снова испортится погода. По прогнозам гидрометцентра Кубани, в регионе ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможны ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
По восточной половине Азовского моря, в том числе в портах Ейска и Темрюка, объявили в эти дни штормовое предупреждение. Там ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений — местами пройдут сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 км (временами до 500 метров), грозы, град, ветер усилится до 15-20 м/с, при грозах — до 25 м/с. Высота волн достигнет 1,3 метра.
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Ночью и утром 17 июня на Кубани будет туман. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 16-21 °C, в юго-восточных предгорьях похолодает до 13-18 °C.
На Черноморском побережье днем будет 23-28 °C, ночью столбики термометров опустятся до 14-19 °C. При этом на участке Джубга — Магри в дневное время будет 24-29 °C, а ночью — 17-22 °C.