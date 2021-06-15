Приставы со второго раза закрыли частный детсад в Краснодаре, который работал с нарушениями

Краснодарский край

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В пресс-службе судебных приставов 15 июня сообщили, что закрыли частный детский сад «Позитивия» в Краснодаре, который работал с нарушениями

Напомним, 1 июня в краевой прокуратуре отчитались, что закрыли частный детский сад «Позитивия» на улице Некрасова, 80 в Краснодаре. Дом, где был расположен детсад, не соответствовал требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Дети спали в не отведенных для этого местах, в помещениях было грязно.

После публикации пресс-релиза прокуратуры журналист Юга.ру позвонила в детский сад. Оказалось, что учреждение работает. После чего прокуратура пообещала провести дополнительную проверку. Выяснилось, что детсад попытались перенести в соседнее помещение, чтобы уйти от ответственности. Руководству учреждения пригрозили возбуждением уголовного дела. Детсад закрыли, детей передали родителям.

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15 июня в пресс-службе судебных приставов сообщили, что частный детский сад по решению суда прекратил свою деятельность. В ведомстве объяснили, что с первого раза не удалось приостановить работу учреждения из-за того, что детский сад находился не по указанному адресу — улица Некрасова, 80, — а по соседству, в частном доме № 78.

Дети Детские сады Краснодар Суд Судебные приставы

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