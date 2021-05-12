Воспитанникам частного детсада Краснодара приписали болезни ради субсидий

Прокуратура проверила частный детский сад «Ягодка-малинка» и нашла нарушения. Оказалось, что на протяжении нескольких месяцев учреждение необоснованно получало субсидии из бюджета.

По данным прокуратуры, с 17 марта по 9 июля 2020 года руководитель детсада предоставлял в департамент образования Краснодара заведомо подложные документы о здоровье детей, приписав 53 воспитанникам не существующие у них болезни. За этот период учреждение получило более 2 млн рублей субсидий из муниципального бюджета.

В отношении руководства возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат), расследованием занимается прокуратура Прикубанского округа, сообщили 11 мая в пресс-службе ведомства.