На Кубани за неделю зарегистрировали 80 смертей от COVID-19

В Краснодарском крае к 13 июня число зараженных коронавирусом составило 49 тыс. 701 человек

Напомним, с марта оперштаб Кубани перестал публиковать сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания. При этом власти по несколько дней подряд сообщали об одинаковом количестве смертей: например, с 10 по 16 марта — по 13, с 17 по 20 марта — по 12.

По данным оперштаба Кубани на 13 июня, за прошлый день в регионе зафиксировали 104 носителя COVID-19 и 12 летальных исходов. Новые случаи выявлены в 23 муниципалитетах, больше всего — в Краснодаре (+20), Сочи (+12) и Анапе (+11). На четвертом и пятом местах по суточному приросту — Геленджике (+7) и Туапсинский район (+6).

На минувшей неделе, с 7 по 13 июня, случаи заражения колебались в пределах 96-104, летальные исходы — в пределах 11–12.

Всего за неделю с 7 по 13 июня в крае ковид подтвердился у 694 человек. Официально зарегистрирована 80 смертей , вызванных коронавирусом.