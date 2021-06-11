Как выглядит новый стадион в Краснодаре, который строит Галицкий? Фото и видео

Краснодарец Евгений Таранжин 10 и 11 июня снял с коптера новый стадион для ФК «Краснодар-2»

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. В середине декабря выяснилось, что стадион возводится для команды «Краснодар-2». Новая арена сможет вместить 7 тыс. зрителей.

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В конце апреля 2021 года журналисты узнали, что арену возводит турецкая компания Esta Construction, автор проекта — архитектурное бюро GMP. Обе компании причастны к созданию парка и стадиона «Краснодар». Директор бюро Игорь Марков заявил, что второй стадион «будет как айфон» и «намного круче» стадиона «Краснодар». Внутренние интерьеры арены вдохновлены эстетикой 60-х, а ландшафтные решения — из 20-х годов прошлого века эпохи сюрреализма, рассказал архитектор. Закончить строительство стадиона планируют в этом году.

10-11 июня краснодарец Евгений Таранжин снял с коптера клубную арену. Выглядит стадион почти достроенным.

Уже построены скамейки запасных, трибуны для вип-персон и прессы. Крыша, кстати, закрывает трибуны полностью. Установлены почти все кресла, их нет только в нескольких точках. Также уже есть ворота, но пока без сетки. За воротами можно увидеть медиаэкран.

Таранжин разглядел, помимо мачт освещения, встроенную подсветку. И заснял, как рабочие устанавливают стеклянные ограждения. Кроме того, на кадрах видны туалеты, турникет и объект, похожий на будущую точку питания.

Территорию вокруг стадиона облагораживают. Уже высажены ряды кустарников, есть парковка. Проходы для болельщиков выглядят как раздвижные двери. Мужчина насчитал восемь проходов для зрителей.