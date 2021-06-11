На улицы Краснодара вышел первый троллейбус, который собрали в городе

Краснодарский край

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В Краснодаре с 11 июня от ж/д вокзала до аэропорта будет курсировать троллейбус, который собрали в КТТУ

Напомним, 14 января мэрия Краснодара, МУП «КТТУ» и компания «Алькор» подписали соглашение о сборке троллейбусов в городе. Обучением персонала КТТУ занялись специалисты завода CLAAS. Первый троллейбус начали собирать уже через две недели. Его обещали пустить на линию 13 апреля.

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13 апреля администрация презентовала машину. Там рассказали, что дизайн троллейбуса разработали специально для Краснодара, в вагоне 35 сидячих мест, всего троллейбус может перевозить 110 пассажиров. Возле средней двери есть откидной пандус и место для крепления инвалидных колясок.

Троллейбус низкопольный, в салоне есть кондиционер и обогрев. Кузов обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием.

Машина на улицы сразу не вышла. Ее решили сначала показать на Международной выставке в Москве 12-14 мая.

11 июня первый троллейбус краснодарской сборки вышел на линию. Он пойдёт по маршруту № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1 — Аэропорт». Троллейбус будет курсировать по маршруту с сегодняшнего дня в штатном режиме, сообщил в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов.

Всего в 2021 году на базе КТТУ хотят в тестовом режиме собрать 10 троллейбусов, после чего увеличить сборку до 20–30 машин в год. Городу предстоит обновить 143 единицы подвижного состава.

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Первышов поблагодарил сотрудников КТТУ за то, что они быстро освоили новое направление, и завод «Алькор» за помощь в реализации. Мэр пообещал, что количество троллейбусов с маркировкой «Сделано в Краснодаре» будет постоянно увеличиваться.

Евгений Первышов Краснодар КТТУ Общественный транспорт Троллейбус

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