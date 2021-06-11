На улицы Краснодара вышел первый троллейбус, который собрали в городе

В Краснодаре с 11 июня от ж/д вокзала до аэропорта будет курсировать троллейбус, который собрали в КТТУ

Напомним, 14 января мэрия Краснодара, МУП «КТТУ» и компания «Алькор» подписали соглашение о сборке троллейбусов в городе. Обучением персонала КТТУ занялись специалисты завода CLAAS. Первый троллейбус начали собирать уже через две недели. Его обещали пустить на линию 13 апреля.

13 апреля администрация презентовала машину. Там рассказали, что дизайн троллейбуса разработали специально для Краснодара, в вагоне 35 сидячих мест, всего троллейбус может перевозить 110 пассажиров. Возле средней двери есть откидной пандус и место для крепления инвалидных колясок.

Троллейбус низкопольный, в салоне есть кондиционер и обогрев. Кузов обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием.