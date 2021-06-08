В Краснодаре загорелся автобус на дороге
Днем 8 июня в Краснодаре на улице Тепличной загорелся автобус
О ЧП на улице Тепличной сообщили в паблике «Типичный Краснодар». На кадрах видно, что на проезжей части горит автобус, на месте работают люди в спецодежде. Они пытаются потушить огонь, поливая машину из бочки с водой.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что на 01 информации о пожаре не поступало. Его потушили своими силами. В УМВД по Краснодару и аварийно-спасательную службу «Кубань-Спас» о произошедшем также не сообщили.
Как писали Юга.ру, утром 14 марта на улице Беговой загорелась маршрутка № 48. Еще одна маршрутка сгорела в Юбилейном микрорайоне Краснодара 10 августа 2020 года.
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