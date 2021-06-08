В Краснодаре загорелся автобус на дороге

Краснодарский край

Распечатать

Днем 8 июня в Краснодаре на улице Тепличной загорелся автобус

О ЧП на улице Тепличной сообщили в паблике «Типичный Краснодар». На кадрах видно, что на проезжей части горит автобус, на месте работают люди в спецодежде. Они пытаются потушить огонь, поливая машину из бочки с водой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что на 01 информации о пожаре не поступало. Его потушили своими силами. В УМВД по Краснодару и аварийно-спасательную службу «Кубань-Спас» о произошедшем также не сообщили.

Как писали Юга.ру, утром 14 марта на улице Беговой загорелась маршрутка № 48. Еще одна маршрутка сгорела в Юбилейном микрорайоне Краснодара 10 августа 2020 года.

Краснодар Общественный транспорт Пожары Происшествия

Новости

Ремонт улицы в Пашковском микрорайоне Краснодара пообещали закончить к середине лета
В Краснодаре загорелся автобус на дороге
На Кубани в ДТП легковушку разорвало на части, есть погибший и пострадавшие
В парках и скверах Краснодара хотят установить больше бесплатных туалетов
В Сочи такси откинуло на отбойник тоннеля после столкновения с Mercedes
Главный архитектор Краснодара показала проект благоустройства территории около цирка

Лента новостей

Зачем оставаться после спектакля?
4 июня, 13:39
Зачем оставаться после спектакля?
К премьере «Нудистов» в краснодарском «Одном театре»
Вах, как вкусно!
4 июня, 14:10 Партнерский
Вах, как вкусно!
7 фактов о соусе ткемали
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?

Реклама на портале