В Краснодаре загорелся автобус на дороге

О ЧП на улице Тепличной сообщили в паблике «Типичный Краснодар». На кадрах видно, что на проезжей части горит автобус, на месте работают люди в спецодежде. Они пытаются потушить огонь, поливая машину из бочки с водой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что на 01 информации о пожаре не поступало. Его потушили своими силами. В УМВД по Краснодару и аварийно-спасательную службу «Кубань-Спас» о произошедшем также не сообщили.