В Краснодаре сгорела маршрутка № 48
В Краснодаре утром 14 марта сгорела маршрутка № 48
Сообщение о возгорании пассажирского автобуса на улице Беговой поступило спасателям в 9:06. Огонь на площади 35 кв. метров потушили в 9:32. Никто не пострадал, на месте работали 8 человек и 2 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Позже в соцсетях появилось видео пожара. На кадрах видно, что горит автобус маршрута № 48. По словам очевидца, водитель увидел дым из под капота, высадил пассажиров и вышел сам. После этого начался пожар и маршрутка уже через 3-4 минуты полностью была объята огнем.
Напомним, 14 марта около 1:25 очевидец сообщил порталу Юга.ру, что на улице Красной возле пересечения с Горького горит дом. Позже МЧС рассказали о пожаре на площади 350 кв. метров, который тушили несколько часов.