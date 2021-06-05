Автомобиль выехал под поезд в районе Анапы, есть погибшие
Днем 5 июня на перегоне Гостагаевская — Анапа легковой автомобиль Toyota выехал на железнодорожный переезд прямо под приближающийся поезд
Как сообщает пресс-служба СКЖД, в 12:15 водитель Toyota выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом N152 «Москва-Анапа». По данным СКЖД сигнализация на переезде работала исправно.
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. На момент публикации известно, что погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще одного пассажира доставили в больницу.
Обновлено в 15:12: как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. На месте работали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Движение поездов восстановлено.
На 13:51 пресс-служба СКЖД информировала о задержке до полутора часов следующих в этом же направлении пассажирских поездов N134 из Москвы и N360 из Смоленска.
По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ на месте работают следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте.
Юга.ру писали о том, что 4 мая в районе Темрюка столкнулись локомотив и машина скорой помощи. Летом 2019 года на перегоне Шенджий — Энем в Адыгее на железнодорожный переезд во время приближения поезда из Адлера выехал автомобиль Renault Logan, водитель погиб на месте.
Юга.ру напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. При пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда надо остановиться, не доезжая до него, убедиться в отсутствии поезда и только потом продолжить движение, если на ж/д путях нет других препятствий.