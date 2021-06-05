Автомобиль выехал под поезд в районе Анапы, есть погибшие

Днем 5 июня на перегоне Гостагаевская — Анапа легковой автомобиль Toyota выехал на железнодорожный переезд прямо под приближающийся поезд

Как сообщает пресс-служба СКЖД, в 12:15 водитель Toyota выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом N152 «Москва-Анапа». По данным СКЖД сигнализация на переезде работала исправно.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. На момент публикации известно, что погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще одного пассажира доставили в больницу.

Обновлено в 15:12: как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. На месте работали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Движение поездов восстановлено.