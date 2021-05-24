В Азовском море можно будет купаться уже в начале июня — синоптик

Краснодарский край

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Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 24 мая рассказал журналистам, когда начнется купальный сезон в Азовском море

Напомним, врачи рекомендуют купаться в воде при температуре 22 °С и выше. Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Черном море на побережье Кубани можно будет купать не раньше второй половины июня, а вот гостям и жителям Крыма придется подождать на десять дней дольше.

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24 мая в беседе с журналистом ТАСС Вильфанд рассказал, что температура воды в Черном море еще достаточно низкая — 13‑16 °C. Однако Азовское море уже прогрелось до 19 °C. Там купальный сезон может начаться раньше — в первой половине июня.

«Наиболее теплая вода на Азовском море, она уже до 19 градусов прогрелась. Купальный сезон начнется именно на Азовском море раньше всего. Связанно это с тем, что оно мелкое, прогрев воды идет быстрее, чем в Черном море», — объяснил синоптик.

Отметим, по данным Краснодарского гидрометцентра, 24 мая море в Ейске прогрелось до 19 °C. В Приморско-Ахтарске и Туапсе немного прохладнее — 18 °C. В Темрюке, Новороссийске, Геленджике и Сочи температура воды 17 °C. Самое холодное море в Анапе. Там всего 16 °C.

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